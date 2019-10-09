Экономика
Вести.ФинансГосдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Документ, внесенный правительством, предполагает, что следующие три года будут профицитными.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда23 октября в 09:29
Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФ23 октября в 03:04
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iXBT.com вчера в 16:22
Финансы
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Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
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Хоккей
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 00:34
Происшествия
Российская туристка умерла в Турции после операции
Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
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Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Шоу-бизнес
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Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
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РБК вчера в 22:56
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Песков пословицей прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии
Ранее, 23 октября, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон будет противостоять усилиям Москвы, которые нацелены на победу сирийского президента Башара Асада во внутреннем конфликте в республике.
RuNews24.ru вчера в 21:08
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков, в том числе Сбербанка.
Известия вчера в 09:13
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В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Наука
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Российская газета вчера в 09:02
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава призвал россиян не «чистить» сосуды
Главный специалист Минздрава России по кардиологии, директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством и посоветовал жителям нашей страны игнорировать подобных «докторов».
Волгоградская правда вчера в 22:53
Армия и оружие
Россия наращивает группировку военной полиции в Сирии
Россия перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чеченской Республики.
Вести.Ru вчера в 23:00
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.
РИА Новости вчера в 21:45
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Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области
РИА Новости вчера в 10:24
Наука
89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК
Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.
Ugpressa.ru 22 октября в 12:52
Политика
Сноуден рассказал, что попал в России в «ловушку»
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не делает его жизнь легче.
Политика Сегодня 23 октября в 22:43
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Известия 23 октября в 03:37
Авто
GAC Trumpchi GS4 переехал на новую модульную платформу
Первым GPMA «примерил» кроссовер Trumpchi GS4. В частности новую модульную платформу переехало второе поколение модели.
Tvoe-avto.com 22 октября в 18:05
Общество
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РБК 00:00
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Войчех Щенсны: «Крыховяк — лучший игрок на планете»
Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете (улыбается).
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Происшествия
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM вчера в 22:09
Экономика
Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России
Неоправданный оптимизм Базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020 – 2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3, 1 – 3,2% в последующие годы.
РБК вчера в 17:01