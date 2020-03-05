Сегодня же Госдума рассмотрит и поправки к бюджету, которые учитывают рост расходов.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о продаже правительству акций Сбербанка

Технологии «ВКонтакте» тестирует преобразование голосовых сообщений в текст Соцсеть начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию.

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Космос NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.

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Происшествия Завершено следствие по делу историка Соколова Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

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