Политика
Эхо МосквыГосдума рассмотрит в первом чтении законопроект о продаже правительству акций Сбербанка
Сегодня же Госдума рассмотрит и поправки к бюджету, которые учитывают рост расходов.
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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о продаже правительству акций Сбербанка
Эхо Москвывчера в 00:04
Расходы муниципалитетов на гражданские инициативы предлагается увеличить в пять раз
Парламентская газетавчера в 16:47
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Технологии
«ВКонтакте» тестирует преобразование голосовых сообщений в текст
Соцсеть начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится для роли
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Армия и оружие
В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились при попытке использовать химоружие
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Культура
Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко
Единоборства
Петр Ян и Марлон Мораес возглавят турнир UFC в Казахстане
Претендентский поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Марлоном Мораесом станет главным событием дебютного мероприятия UFC в Казахстане, которое состоится 13 июня на «Астана-Арене» в Нур-Султане.
Общество
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет
Хавьер Перес де Куэльяр стал пятым генеральным секретарем ООН, занимая данный пост с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года.
Авто
Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Происшествия
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с главой национальной полиции
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Политика
Мишустин планирует восстановить связи с ОЭСР
По информации издания, поручение по подготовке плана восстановления контактов с международной организацией отдал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем
Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
Авто
Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV
Только на электротяге запас хода составит 60 км. «Заряженная» Skoda Octavia RS разгонится до первой сотни за 7,3 секунды, тогда как показатель предшественника был 6,8 секунды.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Общество
В Екатеринбурге скончался магистр вуду Антон Симаков
Хоккей
НХЛ следит за коронавирусом и готовит запасные планы перед плей-офф
Национальная хоккейная лига (НХЛ) следит за развитием ситуацией с распространением коронавируса и готовит запасные планы на случай возникновения новых обстоятельств, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.