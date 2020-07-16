Общество
Вести.RuГосдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
В ходе осенней сессии Госдума собирается рассмотреть дополнения к Жилищному кодексу. Речь идет о проекте закона, который обяжет жильцов многоквартирных домов соблюдать ряд требований, в том числе – тишину в ночное время.
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с чего всё началось
На осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьёй об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и другие правила, а также режим тишины ночью.Парламентская газета14 июля в 17:00
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