В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали Председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

с чего всё началось

Нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием. Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием.

Спикеры нижней и верхней палат парламента России Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение Государственной думы РФ проект закона, который предполагает обеспечение горячим питанием школьников младших классов, передает ТАСС.

Госдума рассмотрит законопроект о горячем питании для младшеклассников

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