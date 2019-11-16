Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии. Документ опубликован в электронной базе данных ГД.

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