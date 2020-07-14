Общество
ТАССГосдума рассмотрит законопроект о правах соседей в осеннюю сессию
Инициатива дополняет Жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные правила, а также режим тишины ночью.
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с чего всё началось
Госдума планирует рассмотреть законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах осенью, первоначально его обсуждение должно было состояться до конца весенней сессии нижней палаты.ТАСС13 июля в 23:10
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Ольга Павлова рассказала о проекте, регулирующем отношения жильцов многоквартирных домов
Дума ТВ14 июля в 03:10
Козырь в руках гиперчувствительных. Юрист – о законопроекте о соблюдении прав соседей
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