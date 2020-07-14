Общество

ТАССТАССГосдума рассмотрит законопроект о правах соседей в осеннюю сессию

Инициатива дополняет Жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные правила, а также режим тишины ночью.
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с чего всё началось

Госдума рассмотрит законопроект о правах соседей в осеннюю сессию

Госдума планирует рассмотреть законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах осенью, первоначально его обсуждение должно было состояться до конца весенней сессии нижней палаты.
ТАСС13 июля в 23:10

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Тревожить соседей любыми звуками могут запретить уже в сентябре

Время Бухгалтера14 июля в 06:08

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В России рассмотрят закон о соседском праве

Профиль14 июля в 04:36

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Радио 114 июля в 05:52

Госдума осенью рассмотрит законопроект о соблюдении прав соседей

Парламентская газета14 июля в 02:17

Госдума рассмотрит законопроект о соблюдении прав соседей в многоэтажках

Ёлдаш14 июля в 01:30

Госдума рассмотрит законопроект о правах соседей в осеннюю сессию

ТАСС13 июля в 23:10
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Происшествия

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В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

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ТАСС 04:18
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Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

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Коммерсантъ вчера в 23:54
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат

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Российская газета 13 июля в 13:47
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

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Газета.Ru 02:24
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

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Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

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Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
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Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
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Авто

Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке

Среднеразмерный седан Toyota Camry вступит в новый модельный год с несколькими изменениями.
Avtovesti.com вчера в 10:49
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
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Шоу-бизнес

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Здоровье

В строящемся в Новосибирске перинатальном центре будут развивать фетальную хирургию

Фетальную хирургию, объектом которой является плод в утробе матери, планируют развивать в одном из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, ввести который планируется в 2021 году.
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Армия и оружие

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До усовершенствования штурмовик Су-25, являющийся одним из наиболее используемых российских самолетов, успел повоевать во многих горячих точках, в том числе и в Афганистане, пишет ПолитРоссия.
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Общество

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Общество

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В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
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Общество

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Российская газета 03:50
Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

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