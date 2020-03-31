Коронавирус

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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАССвчера в 05:29

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Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUMвчера в 17:01

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАССвчера в 05:29

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВвчера в 03:37

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известиявчера в 04:00

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правдавчера в 03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ruвчера в 03:39

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфаксвчера в 04:38
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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РИА Новости 10:48
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Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Голикова назвала дату начала испытаний вакцины от коронавируса

Работа по испытанию вакцины от коронавируса начнется 29 июня. Об этом в среду, 1 апреля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
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Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

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Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
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Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
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В Екатеринбурге скончался пациент, у которого подозревали коронавирус

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Общество

Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Lenta.ru 10:13
Армия и оружие

Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35

Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
РЕН ТВ вчера в 09:15
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
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На Украине закрыли дело о растрате Порошенко миллиардов Януковича

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В России сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц

Власти сделают бесплатной процедуру банкротства для граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 11:22
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