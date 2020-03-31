Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.

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