Коронавирус
Южный ФедеральныйГосдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.
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Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.ТАСС31 марта в 05:29
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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму
Комсомольская правда31 марта в 03:44
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