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Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул
Новый День
  • Дума ТВ0:51
  • Городовой1:10
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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.В источнике
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С чего всё начиналось
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Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАСС вчера в 05:29
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Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUM вчера в 17:01
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Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАСС вчера в 05:29
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В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ru вчера в 03:39
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