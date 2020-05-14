Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Госдуме во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум. Об этом сказано в сообщении на сайте политической силы в четверг, 14 мая.

Госдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

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