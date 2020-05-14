Общество
ИзвестияГосдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников
Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Госдуме во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум. Об этом сказано в сообщении на сайте политической силы в четверг, 14 мая.
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Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
РИА Новости 06:32
Общество
Кто заплатит за лечение пациентов
На следующий день после выхода нашей заметки Московский городской фонд ОМС выпустил релиз: "Эта информация достоверна".
Expert.ru 12 мая в 10:34
Автоспорт
Себастьян Феттель готов перейти только в Mercedes
F1news.ru 04:59
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Политика
Производство F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Напомним, что в 2019 году США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19
Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.
РИА Новости 05:47
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту новый S-Class серии W223.
Новые автомобили 12 мая в 12:48
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Происшествия
Курский «вор в законе» Панюшин задержан на Украине
Виктор Панюшин из Курска, который в криминальной среде известен как "Пан", имеет статусы "вора в законе" и "смотрящего" по Курской области, задержан в Украине.
Друг для друга (Курск) 05:33
Политика
На Украине выбран куратор судов Нафтогаза против России
Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской компании.
Взгляд.ру вчера в 18:33
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая сторонним компаниям или агентствам.
РБК 01:00
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Здоровье
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12 мая в 12:30
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем
«СтарХит» передает слова Булановой, что ее подкосила простуда, по этой причине нужно было перенести концерт на 24 мая.
RuNews24.ru вчера в 00:20
Здоровье
5596 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов страны по числу официально зафиксированных случаев заражения.
АПН - Нижний Новгород 06:36
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Единоборства
Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова
Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59