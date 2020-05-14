Общество

ИзвестияИзвестияГосдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Госдуме во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум. Об этом сказано в сообщении на сайте политической силы в четверг, 14 мая.
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Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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