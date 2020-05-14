Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаДолжникам сохранят прожиточный минимум

Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Российская газета04:28

Законопроект о неприкосновенности прожиточного минимума должников внесен в Госдуму

Москва 2405:46

Кредиторов хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

News.ru04:51

Должникам сохранят прожиточный минимум при списании с них долгов

Финмаркет04:32

Госдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

Известия06:33

В России прожиточный минимум оставят не всем должникам

REGNUM05:15

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о сохранности прожиточного минимума для должников

ТАСС04:00
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Макгрегор: молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Вестник Кавказа 04:13
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Политика

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Биатлон

Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева

Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт вчера в 05:16
Гаджеты

Sony представила сенсор со встроенным искусственным интеллектом

Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.
Вести.Ru 06:07
Здоровье

В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Происшествия

В Волгоградской области коронавирус выявили у 90 медиков

У 90 медиков в Волгоградской области выявили коронавирус, большинство перенесли болезнь бессимптомно.
Газета.Ru 06:50
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Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Кино

Актеры Назад в будущее воссоединились в онлайн-шоу

SM News вчера в 02:58
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Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 вчера в 06:10
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Власти Японии отменили режим ЧС на большей части страны

Полит.ру 06:49
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
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Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
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Авто

В России летом стартуют продажи китайского минивэна GAC

Китайская компания GAC, которая в декабре пришла в Россию с единственным кроссовером GS8, уже этим летом может расширить свою линейку минивэном GN8 и паркетником GS5.
Автоновости дня вчера в 09:20
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

Вести.Ru 06:23
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Футбол

Ленинградский бунт. Самые масштабные беспорядки болельщиков в СССР

63 года назад состоялись самые массовые беспорядки в истории советского футбола, известные как Ленинградский футбольный бунт.
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Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемок сиквелов «Аватара».
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Фигурное катание

Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
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Общество

Мэрия Екатеринбурга пожалуется на эко-активистов в ФСБ

Добавим, активное участие в защите парка принимает группа активистов «Парки и скверы», которая стала одной из ведущих сил в прошлогоднем противостоянии вокруг сквера о Театра драмы.
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Общество

В Ульяновской области проверят информацию о вечеринке чиновников

Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить данные о вечеринке сотрудников мэрии Димитровграда во время действия режима самоизоляции.
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