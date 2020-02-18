Госдума планирует рассмотреть 18 февраля законопроект о восстановлении индексаций пенсий для пенсионеров-опекунов. Об этом заявил первый зампред "Единой России" в ГД Андрей Исаев.

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий для опекунов

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