Общество

Народные новостиНародные новостиГосдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий для опекунов

Госдума планирует рассмотреть 18 февраля законопроект о восстановлении индексаций пенсий для пенсионеров-опекунов. Об этом заявил первый зампред "Единой России" в ГД Андрей Исаев.
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Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий для опекунов

Народные новостивчера в 22:32

Сенатор внес в Госдуму законопроект об индексации для работающих пенсионеров

VSE42.RUвчера в 21:19

Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Агентство Москвавчера в 06:02

Депутаты рассмотрят в I чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Дума ТВвчера в 08:17

Пенсионерам-опекунам хотят проиндексировать пенсии

Долг.рфвчера в 06:18

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

РИА Новостивчера в 06:11

Индексацию выплат пенсионерам-опекунам могут восстановить

Парламентская газетавчера в 16:42
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Lenta.ru 02:18
Общество

В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:52
Авто

Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России

iReactor 16 февраля в 23:31
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
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ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Экономика

Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Политика

В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
RT на русском 01:39
Экономика

В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Наука

Созданы новые инструменты для мониторинга состава воды

Новый инструмент, по словам исследователей, может найти применение как в развитых, так и в развивающихся странах.
Индикатор 02:39
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Фестиваль «Рок над Волгой 2020» прогремит на новом футбольном стадионе "Самара Арена".
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Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
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«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым

«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
РБК 02:45
Здоровье

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Вести.Ru 01:49
Происшествия

В суд направлено ещё одно уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Генпрокуратура направила в суд ещё одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
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Футбол

Дзюба опубликовал фото со Слуцким

Газета.Ru вчера в 22:12
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Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Об эффективных способах похудеть рассказали немецкие диетологи

Эффективно помогут похудеть такие белковые продукты, как творог с низким содержанием жира, бобовые, яйца, постное куриное мясо и белые сыры.
Соловей.Инфо 01:45
Происшествия

Калининградский убийца оставил предсмертную записку

Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
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Общество

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
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Политика

Рабочая группа поддержит поправку о запрете на отчуждение территорий

Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложенную поправку о запрете на отчуждение территорий и на следующей неделе представит ее президенту, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
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Общество

Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Газета.Ru вчера в 13:32
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