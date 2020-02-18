Общество

РИА НовостиРИА НовостиГосдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

Государственная Дума планирует во вторник рассмотреть в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
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Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий для опекунов

Народные новостивчера в 22:32

Сенатор внес в Госдуму законопроект об индексации для работающих пенсионеров

VSE42.RUвчера в 21:19

Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Агентство Москвавчера в 06:02

Депутаты рассмотрят в I чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Дума ТВвчера в 08:17

Пенсионерам-опекунам хотят проиндексировать пенсии

Долг.рфвчера в 06:18

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

РИА Новостивчера в 06:11

Индексацию выплат пенсионерам-опекунам могут восстановить

Парламентская газетавчера в 16:42
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Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

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Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
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Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
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В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
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Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
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Lenta.ru вчера в 02:29
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Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
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Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
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В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
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Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
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Клишас: госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах

По словам Клишаса, госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.
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Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
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Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
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Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Старополтавском районе Волгоградской области.
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Кучеров признан второй звездой дня

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ.
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В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

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В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
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ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов.
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ВЦИОМ: три четверти россиян считают себя добрыми

Три четверти участников опроса ВЦИОМ (76%) считают себя добрыми людьми.
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Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
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