Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиГосдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

В тексте на официальном онлайн-портале ГД указано, что ориентирован законопроект прежде всего на обеспечение в стране равных условий по предоставлению ипотечных каникул для всех заемщиков, включая тех россиян, которые доход получают от предпринимательской или иного характера деятельности, предполагающей применение специальных налоговых режимов.
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 указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.
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В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

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РИА Новостивчера в 10:08

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