с чего всё началось

В тексте на официальном онлайн-портале ГД указано, что ориентирован законопроект прежде всего на обеспечение в стране равных условий по предоставлению ипотечных каникул для всех заемщиков, включая тех россиян, которые доход получают от предпринимательской или иного характера деятельности, предполагающей применение специальных налоговых режимов.

Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 760

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,3K

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 211

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 9

Экономика Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI Напомним, 20 апреля на фоне падения мирового спроса на нефти котировки фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений.

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,1K

Здоровье В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли. 38

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,4K

Экономика Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+.