Экономика
Актуальные НовостиГосдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
В тексте на официальном онлайн-портале ГД указано, что ориентирован законопроект прежде всего на обеспечение в стране равных условий по предоставлению ипотечных каникул для всех заемщиков, включая тех россиян, которые доход получают от предпринимательской или иного характера деятельности, предполагающей применение специальных налоговых режимов.
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Авторы законопроекта указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.Государственная Дума РФвчера в 08:18
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Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
На Ямале случился разлив нефтепродуктов
Газета.Ru 13:26
Происшествия
В Кисловодске директор санатория нанял киллера для убийства жены брата
Аргументы и Факты - Ставрополь 11:57
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings вчера в 15:52
Экономика
Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI
Напомним, 20 апреля на фоне падения мирового спроса на нефти котировки фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений.
Коммерсантъ 08:06
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Армия и оружие
Минобороны начало переброску в Забайкалье полевого госпиталя
News.ru вчера в 08:50
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Здоровье
Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе
По словам Николая Ренца, поток пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию растет, и это связано с несоблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических норм.
REGNUM 05:25
Экономика
В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%
"За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", - отмечается в документе.
Газета.Ru 13:43
Общество
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Моя Москва.онлайн 10:37
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
Здоровье
Наибольшее число заражений коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
На 4 июня в Ростовской области у 5 557 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 132,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 05:16
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03 июня в 18:23
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Экономика
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+.
Lenta.ru 13:28
Армия и оружие
Силы ПВО отразили условный авиаудар по Москве в ходе учений
Объединение противоракетной и противовоздушной обороны особого назначения Военно-космических сил России провело учения по отражению условного вражеского авиаудара по Москве.
Известия 11:44
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Общество
Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива
Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20