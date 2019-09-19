с чего всё началось

Страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона.

Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года. Законопроект на рассмотрение депутатов внес Владимир Путин.

Политика Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Общество Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.

Политика Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Армия и оружие Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Авто АвтоВАЗ защитит капот Lada Xray от коррозии На днях дилерские центры отечественной марки получили предписание, согласно которому при наличии автомобиля из списка на территории дилерского центра специалисты должны провести установку защитной наклейки на внутреннюю поверхность капота в местах соприкосновения с регулировочным буфером.

Общество Систему взыскания долгов с граждан изменят в России Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Религия В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

Кино Шварценеггер записал шутливое видео с ножами для Сталлоне Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram.

Футбол ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.