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Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Госдума на заседании во вторник проголосовала за расторжение соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.В источнике

С чего всё началось

В пояснительной записке к документу
 отмечается, что ранее российская сторона предложила Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений аналогичные тем, которые были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой в связи с тем, что через голландскую юрисдикцию идут существенные выплаты доходов российского происхождения.

Подробнее о событии

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

РИА Новостивчера в 07:00

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

РБКвчера в 08:02

Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Интерфаксвчера в 07:08

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Парламентская газетавчера в 07:56

Госдума проголосовала за денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

ТАССвчера в 06:59
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