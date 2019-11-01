Экономика

Право.руПраво.руГосдума разберется с детскими долями в ипотеке

Разработку изменений в законодательство инициировали банки, пишет «Коммерсант». Как пояснила глава центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина, при получении материнского капитала родители должны оформить обязательство по выделению долей детям в новом жилье.
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с чего всё началось

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.
Коммерсантъвчера в 18:32

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Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Коммерсантъвчера в 18:32

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

РБКвчера в 21:35

«Ъ»: Госдума хочет разрешить продавать жилье с детскими долями в счет ипотеки

ТАССвчера в 22:02

В ГД намерены решить проблему с получением ипотечных кредитов семьями, где детям выделены доли в существующем жилье

Эхо Москвы02:01

В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

Фонтанка.Ру01:11

В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку

Lenta.ru05:55

В Госдуме обещают облегчить сделки с квартирами семьям с детьми

Комсомольская правда09:45
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:33, Вашингтон
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