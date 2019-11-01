Экономика
Право.руГосдума разберется с детскими долями в ипотеке
Разработку изменений в законодательство инициировали банки, пишет «Коммерсант». Как пояснила глава центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина, при получении материнского капитала родители должны оформить обязательство по выделению долей детям в новом жилье.
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с чего всё началось
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.Коммерсантъвчера в 18:32
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