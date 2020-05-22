Экономика
Евразия DailyГосдума разрешила арендаторам расторгать договоры аренды без штрафов
Поправки о поддержке арендаторов были внесены председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Досрочно расторгать договоры аренды без возмещения убытков в виде упущенной выгоды можно до 1 октября 2020 года. При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя.
Читать в источнике
Оценить245
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Технологии
Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца
Люди, которые часто употребляют в свой рацион рыбу и другие омега-3 продукты, имели низкое содержание триглицеридов и крупных частиц липопротеинов.
Evo-rus.com вчера в 11:24
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском 05:40
Происшествия
В Мурино толпа передвинула легковушку, чтобы дать дорогу пожарным
Форпост Северо-Запад 04:44
Происшествия
В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19
За прошедшие сутки зафиксированы также три случая летальных исходов, у пациентов 63, 88 и 66 лет был обнаружен COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:09
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Экономика
Связанную с Собчак крабовую компанию убрали из списка системообразующих
Крабодобывающую компанию «Монерон», которая, предположительно, принадлежит Олег Кану и Ксении Собчак, исключили из списка системообразующих.
News.ru 05:40
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 21 мая в 17:54
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Военное дело 05:45
Авто
Компания KIA объявила, когда в России появятся новые Sorento и Mohave
В ближайшее время на авторынке в РФ должен появиться новый купе-кроссовер KIA XCeed.
iReactor вчера в 11:02
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Политика
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полицейские в Гонконге в воскресенье, 24 мая, применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-бей, сообщает South China Morning Post.
Коммерсантъ 03:29
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Общество
19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
19 сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина заразились коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:34
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке
За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 из них выявили в строительном городке в районе Симферополя.
РБК 05:26
Футбол
В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru вчера в 18:12
Футбол
Главный тренер «Крыльев Советов» Божович прибыл в Самару
Soccer.ru 04:42
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57