Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Закон предполагает разрешение присутствия данной символики в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

RT на русском07:24

Госдума легализовала свастику

Lenta.ru06:22

Госдума приняла закон об использовании нацистской символики в учебных целях

Агентство Москва05:15

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Известиявчера в 06:42

Госдума рассмотрит проект о нацистской символике в третьем чтении 19 ноября

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