Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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Комитет СФ поддержит принятый Думой закон о праве расторгать договоры аренды без штрафов

ТАСС09:52

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъ06:33

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

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РБК06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости05:27

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета05:40
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Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
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Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

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Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек.
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ

Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
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Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".
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В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
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В Японии на тестах заметили новый Subaru Levorg

В ноябре прошлого года компания Subaru представила второе поколение Levorg версией V-Sport Special Edition.
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Российская газета вчера в 13:39
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы

На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
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Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
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Технологии

В Роскачестве рассказали о способах защитить смартфон от мошенников

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Известия 07:49
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и зафиксирован один факт смерти пациента", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:28
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Политика

США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу

США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
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Гаджеты

Apple представило обновление iOS 13.5

Ранее сообщалось, что представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ.
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В Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против COVID-19

Ранее "ДП" писал о том, что в Петербурге начались испытания лекарства от осложнений COVID-19, разработанного компанией BIOCAD.
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
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Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам в 2020 году

«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Возобновление футбольного сезона в Испании перенесут на неделю

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США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике

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В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России

На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
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Общество

Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав

Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
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