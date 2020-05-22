Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.

Армия и оружие В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu. 25

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Гаджеты Руководство Xiaomi впервые продемонстрировало настоящий Redmi 10X Смартфон был опознан как «настоящий» Redmi 10X несколькими источниками, в том числе и информатором Xiaomishka, который так любит разоблачать фейки. 4

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Авто Появились изображения нового компактного кроссовера Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 13

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 1,5K

Политика В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих Полицейские в Гонконге в воскресенье, 24 мая, применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-бей, сообщает South China Morning Post.

Происшествия На киргизско-таджикской границе вновь произошла перестрелка Стороны проводят разбирательство по факту инцидента. Напомним, 8 мая 2020 года на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка. 2

Здоровье В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 754

Игры Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3» Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет. 2

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