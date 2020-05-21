Экономика
Государственная Дума РФАрендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов
Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.
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Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Происшествия
За сутки в Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В сводке оперативного штаба Новосибирской области от 23 мая в 11:00 появилось 83 новых пациента с коронавирусом.
Atas.info 01:17
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Армия и оружие
Военные развернули полевой госпиталь в Дагестане
Российские военные развернули полевой госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Буйнакске, Дагестан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.
Газета.Ru 01:45
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
О жертвах историка Соколова сняли документальный фильм
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:10
Здоровье
За сутки еще два пациента с коронавирусом умерли на Ставрополье
Общее количество заразившихся новой инфекцией людей приближается к двум тысячам Ставрополь, 23 мая.
Регион online 01:31
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости вчера в 16:20
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости 21 мая в 22:54
Энергетика
Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти
Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
ФАН вчера в 04:29
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Общество
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru вчера в 01:45
Авто
Lada Xray может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа
Сразу стоит отметить, что официальной информации о предстоящем снятии с производства Lada XRay пока не поступало.
Тарантас Ньюс вчера в 05:29
Политика
Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
REGNUM вчера в 22:43
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Общество
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Шоу-бизнес
«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте
Lisa.ru вчера в 04:00
Общество
Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции
В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан.
Lenta.ru 01:15
Армия и оружие
Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару
Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.
Военное обозрение 00:59
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о новом случае COVID-19 на Сахалине
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова рассказала, что сегодня в Сахалинской области зарегистрировано уже 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
АСТВ 01:58
Армия и оружие
Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
Взгляд.ру вчера в 16:16