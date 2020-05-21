Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
Читать в источнике
Комментировать171
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

Подробнее о событии

Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъвчера в 05:33

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Ведомости22 мая в 06:18

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета22 мая в 05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes22 мая в 06:05

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика

Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину

Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
Здоровье

В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом

RT на русском 07:11
5
Музыка

Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип

РИА Новости 22 мая в 21:36
2
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
759
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
850
Здоровье

Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса

Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции.
Сайт интересных новостей 22 мая в 14:49
39
Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
12
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
1,3K
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

Полиция в Новосибирске организовала проверку из-за вечеринки с музыкой в центре города в ночь на воскресенье, при этом ее масштабы, вероятно, пытались завысить искусственно, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 03:13
185
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
2,2K
Политика

Захарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты сообщали: у них большое количество претензий к Российской Федерации и ДОН, а каждые шесть месяцев они находили этому новые причины.
ПолитРоссия вчера в 22:12
45
Футбол

Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает решение досрочно завершить чемпионат Франции по футболу ошибочным.
RT на русском 02:16
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
2,2K
Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
1,3K
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
25
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
522
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

Регион 64 01:18
754
Авто

В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada

Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
48
Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
76
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
21
Общество

Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину

Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200.
Pravda.Ru 09:13
17
Происшествия

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

Главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане Людмила Хатмуллина прокомментировала информацию об изоляции двух медсестер медучреждения в морге.
РИА Новости 08:26
78
Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
13
Общество

Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию

Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС.
Московский Комсомолец 08:23
1
Общество

Участник группы Bad Balance Купер погиб при пожаре в квартире

Газета.Ru 10:16
Футбол

«Милан» включился в борьбу за Марио Гётце

Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гётце может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia.
Чемпионат 05:50
Здоровье

В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
Что происходит 07:10
58
Происшествия

В Свердловской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге Р-351 в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:23
1
Общество

Кузбасс продлил режим повышенной готовности

Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
6
Происшествия

Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены

Вести.Ru 08:59
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное