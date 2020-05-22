Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 8
Всего же, по состоянию на утро 23 мая, в Кировской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Кирове - 23.
В городе Кирове 05:59
Общество
В России хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсуждает меры по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.
ВашГород.ру 20 мая в 00:59
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Общество
В России за сутки выявили свыше 9000 случаев коронавируса
За минувшие сутки в РФ вновь выявлено более 9000 случаев заражения коронавирусом.
ProstoProSport 03:54
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о двух выживших при крушении A320 пассажирах
Как минимум два человека выжили после крушения самолета Airbus A320 в Пакистане, сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление официального представителя правительства.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу
Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
Общество
Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ в 2020 году
Экзамены пройдут с 29 июня по 20 июля. В первый день запланированы ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Дождь 21 мая в 11:19
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым
Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.
Экономика сегодня 01:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин спародировал Ренату Литвинову на самоизоляции
Максим Галкин решил спародировать Ренату Литвинову, одолжив у Примадонны ее вуаль и перчатки.
Дни24 02:46
Наука
Создан микроробот, способный двигаться по кровеносной системе
Исследователи из Германии, США и Турции сообщили, что они разработали уникальные микросферы для точечной доставки лекарств через кровеносные сосуды.
Anonsens 06:29
Наука
Россия может начать производить вакцину от коронавируса уже осенью
Россия может успеть наладить промышленное производство вакцины от CoVID-19, если будет проводить клинические испытания и предпроизводственную подготовку параллельно, заявил врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Peterburg2.ru вчера в 09:21
Политика
Путин поручил обновить схему объектов электроэнергетики России
Актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики поручил президент России Владимир Путин, 22 мая поручение опубликовала пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна 05:51
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Общество
Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Общество
Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС
С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Радио 1 вчера в 06:48
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Здоровье
Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает
Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
Газета.Ru 04:07
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Здоровье
За сутки 2 человека умерли от коронавируса в Свердловской области
На 23 мая в Свердловской области у 3614 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:48
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
В администрации района отметили, что в клинике, куда звонила девушка, работает врачебная комиссия, а проблем с нехватками экипажей скорой помощи нет.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая
По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 21 мая в 05:18
Общество
В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильем во время самоизоляции
Члены Совета Федерации разработают законопроект, согласно которому больных людей во время пандемии будут обеспечивать жильем для соблюдения самоизоляции.
РБК 02:23
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Происшествия
До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
Российская газета 05:04