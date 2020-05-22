Экономика
РИА НовостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды
Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ22 мая в 05:35
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Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
Телеканал 360°22 мая в 07:38
Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Комсомольская правда22 мая в 20:43
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Баскетбол
От «Последнего танца» Джордана до «Стрельцова» Петрова. Спортивные фильмы в мировом кинематографе
Во время карантина, наверное, всем приходилось искать лучшие фильмы про спорт, но нам повезло, что как раз недавно вышла документальная история про культового Майкла Джордана под названием «Последний танец».
ProstoProSport вчера в 15:00
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Здоровье
Анна Попова назвала число регионов, где можно снимать ограничения
Попова подчеркнула, что из режима изоляции «важно выходить осторожно», и главное — «не впасть в эйфорию».
Говорит Москва 11:22
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В Приморском крае загорелась больница
В Партизанской городской больнице Приморского края загорелась кровля больницы на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ 18:15
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
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Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
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Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета 16:14
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Создан бионический глаз с искусственной сетчаткой
Ученые из Гонконгского университета науки и техники, Калифорнийского университета и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли представили уникальный бионический глаз с искусственной сетчаткой.
Anonsens вчера в 16:09
Происшествия
Двоих человек сбили за сутки в Южно-Сахалинске
Двоих человек сбили за сутки в Южно-Сахалинске.
АСТВ 20:22
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Футбол
Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдёт из «Лестера»
Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к «Лестеру».
RT на русском 06:06
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Армия и оружие
Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35
Evo-rus.com 15:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Авто
Названы пять лучших компактных кроссоверов этого года в России
Редакция CarsWeek.ru составила список из пяти самых лучших компактных кроссоверов на российском рынке в 2020 году.
iReactor 08:16
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
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Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Здоровье
Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv вчера в 14:28
Армия и оружие
США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои
ИА Красная Весна вчера в 05:30