Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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с чего всё началось

Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса: что принято

Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.
Государственная Дума РФ22 мая в 05:35

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Тульским арендаторам могут дать право расторгать договоры

Молодой коммунарвчера в 00:50

Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России

Комсомольская правда22 мая в 20:43

Арендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов

Государственная Дума РФ22 мая в 07:00

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры

Телеканал 360°22 мая в 07:38

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
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Общество

Испания откроется для иностранных туристов в июле

Интерфакс 23 мая в 12:14
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 23 мая в 04:40
2,2K
Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru 23 мая в 22:12
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Происшествия

В Алма-Ате пьяный водитель врезался в блок-пост, погиб полицейский

Росбалт вчера в 22:25
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
1,8K
Авто

Обновлённая Mazda CX-4 оказалась популярнее Mazda CX-5

Как сообщает издание speedme.ru, обновленный кроссовер Mazda CX-4 появился в продаже осенью прошлого года.
32CARS.ru 00:42
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Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости вчера в 12:21
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Авто

Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6

Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor вчера в 11:13
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Политика

Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима в союзничестве с Украиной, поэтому ряд мировых политических центров влияния хочет "сделать Россию более податливой", а также "оторвать" Москву от Киева.
Газета.Ru вчера в 07:11
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Происшествия

Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Вести.Ru вчера в 14:40
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Здоровье

Все пребывающие в Казахстан будут отправляться на карантин на два дня

Если человек при пересечении границы сможет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не позднее пяти дней с даты въезда в Казахстан, он должен будет изолироваться на дому в течение 14 дней.
ИА Красная Весна вчера в 07:08
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 23 мая в 07:07
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Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
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Политика

В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского

В центре Киева прошел митинг националистов против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Российская газета вчера в 14:43
357
Общество

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град

Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
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Политика

МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва 23 мая в 17:38
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Общество

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
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Гаджеты

Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12
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Экономика

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев переживает, что сделал своих детей мишенью

Bimru.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

RuNews24.ru вчера в 05:25
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Общество

Уже более 1000 жителей Омской области заразились коронавирусом

Подавляющее число новых случаев выявлено в Омске. Количество выявленных случаев коронавируса в Омской области перевалило за 1000.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:08
95
Общество

В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии не с 80 лет, а с 75.
RT на русском вчера в 20:35
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Наука

В Аргентине заявили о суперраспространителях коронавируса

Ученый из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико заявил, что неравномерность заражения в разных странах зависит от наличия или отсутствия суперраспространителей, передающих большое количество вирусов соотечественникам, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты вчера в 23:01
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