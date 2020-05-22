Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ22 мая в 05:35
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Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Комсомольская правда22 мая в 20:43
Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
Телеканал 360°22 мая в 07:38
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Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Общество
Испания откроется для иностранных туристов в июле
Интерфакс 23 мая в 12:14
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 23 мая в 04:40
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru 23 мая в 22:12
Происшествия
В Алма-Ате пьяный водитель врезался в блок-пост, погиб полицейский
Росбалт вчера в 22:25
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
Авто
Обновлённая Mazda CX-4 оказалась популярнее Mazda CX-5
Как сообщает издание speedme.ru, обновленный кроссовер Mazda CX-4 появился в продаже осенью прошлого года.
32CARS.ru 00:42
Шоу-бизнес
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
РИА Новости вчера в 12:21
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Авто
Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6
Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor вчера в 11:13
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Политика
Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины
Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима в союзничестве с Украиной, поэтому ряд мировых политических центров влияния хочет "сделать Россию более податливой", а также "оторвать" Москву от Киева.
Газета.Ru вчера в 07:11
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Вести.Ru вчера в 14:40
Здоровье
Все пребывающие в Казахстан будут отправляться на карантин на два дня
Если человек при пересечении границы сможет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не позднее пяти дней с даты въезда в Казахстан, он должен будет изолироваться на дому в течение 14 дней.
ИА Красная Весна вчера в 07:08
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 23 мая в 07:07
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Политика
В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского
В центре Киева прошел митинг националистов против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Российская газета вчера в 14:43
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Политика
МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва 23 мая в 17:38
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12
Экономика
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев переживает, что сделал своих детей мишенью
Bimru.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом
RuNews24.ru вчера в 05:25
Общество
Уже более 1000 жителей Омской области заразились коронавирусом
Подавляющее число новых случаев выявлено в Омске. Количество выявленных случаев коронавируса в Омской области перевалило за 1000.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:08
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии не с 80 лет, а с 75.
RT на русском вчера в 20:35
Наука
В Аргентине заявили о суперраспространителях коронавируса
Ученый из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико заявил, что неравномерность заражения в разных странах зависит от наличия или отсутствия суперраспространителей, передающих большое количество вирусов соотечественникам, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты вчера в 23:01