Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.

с чего всё началось

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.

Общество Глава Тувы заразился коронавирусом Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. 91

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,8K

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 631

Политика Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима в союзничестве с Украиной, поэтому ряд мировых политических центров влияния хочет "сделать Россию более податливой", а также "оторвать" Москву от Киева. 235

Здоровье Все пребывающие в Казахстан будут отправляться на карантин на два дня Если человек при пересечении границы сможет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не позднее пяти дней с даты въезда в Казахстан, он должен будет изолироваться на дому в течение 14 дней.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 181

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

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Политика МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу. 213

Экономика Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. 17

Общество Уже более 1000 жителей Омской области заразились коронавирусом Подавляющее число новых случаев выявлено в Омске. Количество выявленных случаев коронавируса в Омской области перевалило за 1000. 95