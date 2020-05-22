Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Происшествия
Захватчик заложников в банке в Москве задержан
Мужчину, захватившего заложников в банке в Москве, задержали в ходе штурма. Об этом 23 мая сообщил источник «Известий».
Известия 08:13
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв
Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
Здоровье
Во Владимирской области незаконно открылись торговые центры
В ходе проведенного мониторинга установлены нарушения на территории торговых центров ТЦ Район, ТЦ Алмаз, ТЦ Акварель, ТЦ Терминал, которые могут возобновить работу только при достижении показателей на III этапе снятия ограничений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.
ГТРК Владимир 05:40
Футбол
Деспотович покинул расположение «Оренбурга»
Нападающий Джордже Деспотович покинул расположение "Оренбурга" и больше не сыграет за команду в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 06:53
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Киберспорт
Virtus.pro заняла четвертое место на OGA Dota Pit
Команда Алексея «Solo» Березина покинула турнир, заняв 4-е место и заработав 12 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru вчера в 12:52
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Биатлон
Норицын объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Тренер Виталий Норицын объяснил причины, по которым решил принять предложение о работе в сборной Болгарии.
Metaratings 21 мая в 08:21
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Известия вчера в 23:00
Политика
Украина отказалась от участия в консультациях Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированной Россией встрече Совбеза ООН по «формуле Арриа», которая была посвящена ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Общество
Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева
Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым
Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.
Экономика сегодня 01:27
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Культура
Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений
Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона».
Московский Комсомолец 07:46
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Общество
Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить открыть летние веранды
Ранее федеральная служба публиковала рекомендации по организации работы общепита в условиях эпидемии, которые показались компаниям слишком жесткими.
Эхо Москвы 07:35
Общество
В России за сутки выявили 8894 заболевших коронавирусом
За период пандемии в РФ от коронавируса умерли 3249 человек.
RuNews24.ru вчера в 03:42
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться защитниками
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду переберется в «Манчестер Сити», тогда как в обратном направлении отправится Жоау Канселу.
ProstoProSport 06:54
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Спорт
Российская лыжница рассказала всю правду о допинге
Полина Ермошина на личном ютуб-канале объяснила, почему спортсмены употребляют допинг.
ГЛАС.RU 06:56
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35