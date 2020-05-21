Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.

с чего всё началось

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.

Здоровье RT и Антон Красовский представили фильм про выживших после ИВЛ Телеканал RT совместно с российским журналистом Антоном Красовским представили фильм «Выжить после ИВЛ».

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Единоборства Макгрегор назвал лучшего бойца в истории Макгрегор считает, что лучшим бойцом MMA в истории следует считать бразильца Андерсона Силву.

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Энергетика Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. 8