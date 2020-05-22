Экономика
REGNUMГосдума изменила арендные отношения в пандемию
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки о льготах для арендаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Расторгнуть договоры в упрощенном порядке сможет бизнес из списка правительства РФ как наиболее пострадавший на фоне коронавируса.
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Футбол
Суд отклонил апелляции трех клубов на досрочное завершение Лиги 1
Судья Административного суда в порядке упрощенного производства отклонил апелляции "Лиона", "Амьена" и "Тулузы" на решение Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) досрочно завершить чемпионат страны, сообщается на сайте LFP.
РИА Новости 14:42
Космос
Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев
Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.
Shraibikus News 11:22
Происшествия
Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге
Регион online 12:22
Общество
Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать
С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать людей без масок в общественных местах
Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сказал, что различные ограничения должны быть сохранены.
Эхо Москвы 14:35
Футбол
Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:40
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Общество
Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике
Евразия Daily вчера в 18:27
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Армия и оружие
Вооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры
Иранские танкеры предлагается конфисковывать при дозаправке в портах третьих стран.
Московский Комсомолец 20 мая в 18:54
Здоровье
Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту
Как пояснили в пресс-службе мэра, москвичи, получившие направление на госпитализацию до введения ограничений, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.
ТВ Центр 13:03
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» рассказал о долге по стадиону
У «Тамбова» имеется задолженность перед компанией «Спорт-Ин» за аренду стадиона.
ProstoProSport 15:15
Авто
Kia готовит новый компактный ситикар
Корейский бренд Kia готовит к выходу свой абсолютно новый компактный автомобиль.
Car.ru 12:20
Происшествия
В Курске после митинга задержали одного из организаторов
К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47
Шоу-бизнес
Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе
Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Общество
Назван самый простой способ дезинфекции маски
Самый простой способ дезинфекции маски в домашних условиях заключается в стирке горячей водой и моющими средствами, вроде обычного мыла.
Lenta.ru 05:12
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 18:13
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Общество
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 14:38
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести
Кубань 24 20 мая в 02:47
Единоборства
Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба
ProstoProSport 13:45
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29