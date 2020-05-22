Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС12:54

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъ06:33

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости05:27

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфаксвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Происшествия

Пожар в больнице в Татарстане, где погибли два человека, потушили

ТАСС 17:30
4
Общество

Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня

Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
Forbes 14:16
5
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
164
Авто

Новая Kia Optima станет полноприводным седаном

Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня вчера в 08:52
3
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
480
Космос

Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями «Роскосмоса»

РИА Новости 16:08
4
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
380
Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
189
Шоу-бизнес

Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам

Gazeta.SPb 16:43
366
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына

Privet-Rostov.ru 11:18
15
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
55
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
14
Космос

Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель

Ореанда-Новости вчера в 09:16
Шоу-бизнес

«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте

Lisa.ru 04:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
15
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре населения России

Москва, 21 мая 2020, 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM вчера в 05:48
3,8K
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
15
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
27
Здоровье

Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи

В период пандемии – наряду с оказанием помощи больным с COVID-19 - городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях – даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний.
ТВ Центр 11:39
45
Общество

Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
29
Армия и оружие

Курдские боевики терроризируют арабские общины в Сирии по указке Вашингтона

Курдские бандформирования, действующие на территории Сирии, пользуются финансовой и другой поддержкой со стороны США, что ни для кого не является секретом, отметил эксперт.
Слово и Дело 16:30
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров

Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru вчера в 05:22
866
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
988
Происшествия

Власти Пакистана назвали возможную причину крушения самолета в Карачи

Техническая неисправность является одой из главных причин, в результате которой произошла авиакатастрофа в Карачи, однако пока все предположения и выводы поспешны, сообщают власти Пакистана.
Политическая Экспертиза 10:03
Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
144
Политика

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости 16:54
Футбол

Почеттино рассказал о забавной истории с Моуринью

Газета.Ru 17:30
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, как в молодости собирала бутылки и бычки с Цекало

По словам артистки, вместе с супругом Александром Цекало они жили в коммуналке без горячей воды и душа, собирали бутылки и бычки.
ФАН 15:50
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
456
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
3,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное