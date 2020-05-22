Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.

Общество Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке). 5

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 164

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 189

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 55

Шоу-бизнес Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче» В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче». 15

Общество Госдума приняла закон о едином регистре населения России Москва, 21 мая 2020, 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая. 3,8K

Здоровье Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи В период пандемии – наряду с оказанием помощи больным с COVID-19 - городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях – даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний. 45

Армия и оружие Курдские боевики терроризируют арабские общины в Сирии по указке Вашингтона Курдские бандформирования, действующие на территории Сирии, пользуются финансовой и другой поддержкой со стороны США, что ни для кого не является секретом, отметил эксперт.

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 988

Происшествия Власти Пакистана назвали возможную причину крушения самолета в Карачи Техническая неисправность является одой из главных причин, в результате которой произошла авиакатастрофа в Карачи, однако пока все предположения и выводы поспешны, сообщают власти Пакистана.

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Шоу-бизнес Лолита рассказала, как в молодости собирала бутылки и бычки с Цекало По словам артистки, вместе с супругом Александром Цекало они жили в коммуналке без горячей воды и душа, собирали бутылки и бычки.