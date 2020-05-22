Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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Общество
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Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
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Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
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Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
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Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
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РИА Новости 05:39
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В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
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Шоу-бизнес
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В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
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Госдума приняла закон о едином регистре населения России
Москва, 21 мая 2020, 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
Здоровье
Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи
В период пандемии – наряду с оказанием помощи больным с COVID-19 - городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях – даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний.
ТВ Центр 11:39
Общество
Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей
Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
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Слово и Дело 16:30
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
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Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Техническая неисправность является одой из главных причин, в результате которой произошла авиакатастрофа в Карачи, однако пока все предположения и выводы поспешны, сообщают власти Пакистана.
Политическая Экспертиза 10:03
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В Чечне заявили, что Кадыров здоров
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Армия и оружие
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Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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