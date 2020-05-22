Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

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Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

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Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

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Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по открытому небу, поскольку Россия следует пунктам договора.
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Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
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Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
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Общество

Власти Китая впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за прошедшие сутки впервые с января не выявили в материковой части страны ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано.
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хавьер Маскерано прокомментировал успехи своей бывшей команды под руководством Юргена Клоппа.
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Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини

В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
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В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
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Новинка от Citroen фактически повторяет концепцию Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.
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Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
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Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

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Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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В кабинете депутата Горсовета Красноярска прошли обыски

СМИ сообщают об обыске в кабинете депутата Городского совета Красноярска Ивана Азаренко.
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Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
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Министерство торговли США добавило в черный список свыше 30 юридических лиц из Китая.
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РФС не исключает досрочного завершения чемпионата РПЛ

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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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