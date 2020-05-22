Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Общество
Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля.
Вечерняя Москва 15:19
Политика
Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне
Напомним, что третий и заключительный этап подразумевает снятие ограничений на работу магазинов и предприятий сферы услуг.
Экономика сегодня 09:38
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Политика
США заявили о выходе из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по открытому небу, поскольку Россия следует пунктам договора.
Inc-news.ru 02:27
Здоровье
Малышева назвала людей в группе риска при коронавирусе
Известная врач и телеведущая Елена Малышева во время эфира телешоу «Жить здорово!» назвала людей, которые входят в группу риска при пандемии коронавируса.
Невские Новости 20:52
Кино
«Мои планы и 2020 год»: в Twitter шутят над коронавирусом
РБК 20 мая в 09:28
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
МР7.ру 08:48
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
Общество
Власти Китая впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Китайские власти за прошедшие сутки впервые с января не выявили в материковой части страны ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано.
ТАСС 20:39
Футбол
Маскерано: Клопп делает «Ливерпуль» более совершенной командой
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хавьер Маскерано прокомментировал успехи своей бывшей команды под руководством Юргена Клоппа.
Чемпионат 21:21
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Авто
Появился аналог Lada Vesta Cross — Citroen C3L
Новинка от Citroen фактически повторяет концепцию Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.
Новые автомобили 00:21
Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в России
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
Политика
Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по уголовному делу о вывозе из республики 43 картин.
Московский Комсомолец 04:01
Наука
До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком
Примерно 94% азиатов могут находиться под угрозой.
ToDay News Ufa 15:40
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Экономика
Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
Газета.Ru 13:33
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Происшествия
В кабинете депутата Горсовета Красноярска прошли обыски
СМИ сообщают об обыске в кабинете депутата Городского совета Красноярска Ивана Азаренко.
АиФ Красноярск вчера в 23:37
Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС 18:58
Политика
США внесли в черный список более 30 юрлиц из Китая
Министерство торговли США добавило в черный список свыше 30 юридических лиц из Китая.
Газета.Ru 16:19
Футбол
РФС не исключает досрочного завершения чемпионата РПЛ
Максим Митрофанов, занимающий должность директора по развитию РФС, по-прежнему не исключает вероятность отмены возобновления чемпионата, - передает Vprognoze.
ProstoProSport 04:45
Происшествия
Крушение лайнера в Пакистане сняли на видео из другого самолета
Крушение самолета «Пакистанских международных авиалиний» в жилом квартале Карачи сняли пассажиры другого лайнера, осуществлявшего снижение неподалеку от места катастрофы.
Lenta.ru 11:49
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31