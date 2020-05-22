Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Кокорин выложил фото с «Роллс-Ройсом»: «Иногда можно»
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Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
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В Ингушетии зарегистрировали землетрясение
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Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута
Чемпионат вчера в 13:15
Единоборства
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
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С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 10:38
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Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
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Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
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Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Политика
Талибы в Афганистане объявили о перемирии
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.
Коммерсантъ 17:22
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Трамп считает, что у Байдена нет ни одного положительного качества
Вашингтон, 23 мая 2020, 23:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что у его соперника на предстоящих выборах главы Соединенных Штатов бывшего вице-президента Джо Байдена совершенно нет никаких положительных качеств.
REGNUM 16:54
Футбол
Бывший футболист сборной Сербии покончил с собой в 38 лет
Бывший футболист сборной Сербии Милян Мрдакович, известный по игре за харьковский «Металлист», покончил с собой.
Lenta.ru 16:46
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Авто
КамАЗ начал испытывать новый самосвал К5
Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.
Вести.Ru вчера в 05:38
Энергетика
Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти
Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
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Общество
Вывозной авиарейс из Индии вернёт домой 88 граждан России
Гоа, Индия, 23 мая 2020, 23:47 — REGNUM Авиарейс «Уральских авиалиний» вернёт 88 российских граждан на родину из Индии.
REGNUM 16:47
Общество
ABC (Испания): десять любопытных фактов об икре, которые вы точно не знали (ABC.es)
Самую дорогую разновидность икры в мире получают от белуг-альбиносов из Каспийского моря: 100 грамм могут стоить более 3 тысяч евро.
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Политика
Politico: США могут создать новый орган по реагированию на пандемии
Новый орган станет альтернативным механизмом для выполнения некоторых видов работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне угроз президента США прекратить финансирование организации на постоянной основе, указано в сообщении.
Газета.Ru 02:01
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Культура
Организаторы Key Buyers Event готовят насыщенную деловую программу
Москва, 21 мая 2020, 14:48 — REGNUM Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, но уже сейчас обнародованы детали программы предстоящего мероприятия.
REGNUM 21 мая в 07:48
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31