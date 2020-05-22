Экономика
Моллы.RuГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды
Государственная Дума приняла в основном чтении закон, позволяющий арендаторам в одностороннем порядке прекращать действие договоров аренды без уплаты штрафов.
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Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
iReactor 21 мая в 13:13
Происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
РБК вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Игры
Публичное тестирование Halo 3 для ПК начнётся в первой половине июня
343 Industries объявила, что публичная фаза бета-тестирования Halo 3 для ПК стартует уже в следующем месяце.
3DNews 02:46
Общество
В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников
Как уточняет ТАСС, 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов с подтвержденным коронавирусом выявлено с марта, космонавтов среди зараженных нет.
BFM.ru 04:42
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 21 мая в 11:00
Футбол
«Спартак» поддержал заболевшего коронавирусом Бакаева
Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал полузащитника команды Зелимхана Бакаева, который заболел коронавирусом.
RT на русском 05:44
Здоровье
В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Авто
Новая Kia Optima не приедет в Европу
С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу.
32CARS.ru вчера в 06:37
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия вчера в 02:50
Авто
Обновленная Mazda CX-4 обогнала по популярности Mazda CX-5
Продажи новинки за 4 месяца этого года составили 11 тыс. единиц, что превышает реализацию Mazda CX-5 на 37%.
Тарантас Ньюс 03:48
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv 22 мая в 02:44
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Футбол
«Челси» включился в борьбу за Икарди
Нападающий «Интера» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Челси».
Матч ТВ 05:19
Политика
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена в регионе.
РИА Новости 06:05
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Происшествия
Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погиб от взрыва.
Lenta.ru 04:02
Здоровье
Депутат Мосгордумы призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу
Депутат призвала жителей столицы прийти и сдать тест на антитела к COVID-19.
Москва 24 05:05
Происшествия
Полиция проводит рейд на «Таганском ряду» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 23 мая сотрудники полиции проводят рейд в торговом комплексе "Таганский ряд".
Екатеринбург в эфире вчера в 06:32
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Американский посол в Германии намерен уйти в отставку
В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге. Намерение Гренелла уйти в отставку, по мнению немецкого СМИ, не совсем удивительно.
News.ru 05:43
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25