с чего всё началось

Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа. Соответствующая мера входит в новый законопроект по поддержке бизнеса и граждан, который приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

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