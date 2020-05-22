Экономика

РБКРБКДума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа. Соответствующая мера входит в новый законопроект по поддержке бизнеса и граждан, который приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

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Арендодатели теряют бизнес

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ТАСС22 мая в 12:54

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета22 мая в 05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes22 мая в 06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Ведомости22 мая в 06:18

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

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Газета.Ru 10:52
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В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
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Общество

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Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Общество

Крупнейшая компания по аренде авто подала заявление о банкротстве

Реструктуризация поможет компаниям выработать более устойчивую финансовую структуру.
News.ru вчера в 02:27
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Политика

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В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru вчера в 15:27
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения во время пандемии коронавируса.
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Происшествия

Под Астраханью опрокинулась маршрутка с пассажирами

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Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
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Общество

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
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