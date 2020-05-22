Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека
Власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.
Gazeta.SPb вчера в 11:38
Происшествия
В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя Мария Симонова, которая с 16 апреля несколько раз вызывала скорую помощь, но так ее и не дождалась.
Znak.com 05:57
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Футбол
Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона
Российская газета 04:19
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Здоровье
Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови
ФедералПресс 01:35
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Спорт
Путин поддержал возобновление работы тренировочных баз спортсменов
Президент России Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы тренировочных баз для спортсменов.
Metaratings вчера в 10:36
Общество
Введены правила для приезжающих в Югру из Башкирии, Якутии и Дагестана
Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
СургутИнформТВ вчера в 12:34
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Технологии
Искусственный интеллект NVIDIA воссоздал Pac-Man с нуля за четыре дня
REGNUM вчера в 16:11
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 мая
К 23 мая число заболевших в Тульской области превысило 3000 человек, хоть регион и выбыл из десятки самых зараженных.
Тульская пресса 04:45
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
Происшествия
Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров не выявили сбоев в работе
Проведены испытания аппаратов ИВЛ после пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга. Оборудование работало без сбоев.
Народные новости 04:07
Общество
В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады
В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН 01:30
Культура
Участник BTS представил в Сети новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса на фоне коронавируса.
Коммерсантъ 06:11