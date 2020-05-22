Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъ05:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАССвчера в 12:54

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфакс21 мая в 09:50

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБКвчера в 06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbesвчера в 06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новостивчера в 05:27

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газетавчера в 05:40
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Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
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Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
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Общество

Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей

Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека

Власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.
Gazeta.SPb вчера в 11:38
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Происшествия

В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя Мария Симонова, которая с 16 апреля несколько раз вызывала скорую помощь, но так ее и не дождалась.
Znak.com 05:57
Общество

Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
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Общество

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
3,2K
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
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Футбол

Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона

Российская газета 04:19
Происшествия

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Здоровье

Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови

ФедералПресс 01:35
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
435
Общество

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
120
Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

Live24 вчера в 02:59
3K
Общество

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
12
Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
5
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
233
Происшествия

В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2

REGNUM 05:02
Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
746
Спорт

Путин поддержал возобновление работы тренировочных баз спортсменов

Президент России Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы тренировочных баз для спортсменов.
Metaratings вчера в 10:36
Общество

Введены правила для приезжающих в Югру из Башкирии, Якутии и Дагестана

Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
СургутИнформТВ вчера в 12:34
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Технологии

Искусственный интеллект NVIDIA воссоздал Pac-Man с нуля за четыре дня

REGNUM вчера в 16:11
12
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 мая

К 23 мая число заболевших в Тульской области превысило 3000 человек, хоть регион и выбыл из десятки самых зараженных.
Тульская пресса 04:45
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Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
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Происшествия

Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров не выявили сбоев в работе

Проведены испытания аппаратов ИВЛ после пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга. Оборудование работало без сбоев.
Народные новости 04:07
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Общество

В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН 01:30
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Культура

Участник BTS представил в Сети новый сольный альбом D-2 и клип

РИА Новости вчера в 21:36
Общество

Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве

Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса на фоне коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
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