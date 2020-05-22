Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Экономика
Силуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 21 мая в 11:18
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета вчера в 07:16
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Здоровье
В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ
RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Происшествия
У офиса Медведчука прогремел взрыв
В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
Культура
Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney
Актуальные Новости вчера в 04:03
Авто
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета вчера в 02:42
Экономика
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
В Совете Федерации предложили снизить ставку транспортного налога для туристических агентств в целях поддержки туристической отрасли в условиях коронавируса.
РИА Новости 08:18
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Происшествия
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело
Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт отслеживающую гиперзвуковые цели РЛС
Как сообщили в компании, мобильная трехкоординатная РЛС 59Н6-ТЕ – исключительно российская разработка, выполненная на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала.
Mil.Press Военное 21 мая в 05:13
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Происшествия
Появилось предполагаемое видео крушения Airbus в Карачи
Опубликованы кадры, запечатлевшие, как утверждает автор видео, момент крушения авиалайнера Airbus A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося в Карачи в пятницу, 22 мая.
Вести.Ru вчера в 08:40
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Происшествия
Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма
Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb вчера в 16:43
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Наука
Хозяева могут заражать коронавирусом своих собак
Оказалось, что исследователи смогли выявить антитела на коронавирус нового типа в организмах нескольких домашних питомцев, чьи хозяева болели COVID-19.
Родной город 08:21
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
Peterburg2.ru 07:27
Здоровье
Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса
Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
Армия и оружие
Sohu считает, что Су-57 получит опасное для США обновление
Китайские эксперты обратили внимание на то, что ранее на аналогичный шаг пошли в КНР, где J-20 получил похожую технологию.
ПолитРоссия 20 мая в 11:36