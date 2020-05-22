Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Футбол
Погребняк заразился коронавирусом
Нева Спорт 04:18
Происшествия
Убийство Шеремета решили свалить на «неустановленных личностей»
Расследование убийства журналиста Павла Шеремета затягивается, а ключевым фигурантам изменили подозрение.
Новостной фронт 10:58
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Происшествия
Названо число погибших в авиакатастрофе в Пакистане
22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку.
Lenta.ru 11:59
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 08:57
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Общество
Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом
В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 09:00
Политика
Советник Трампа обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу
Россия нарушала Договор по открытому небу, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru вчера в 22:44
Общество
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
Общество
Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае
На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
Экономика
Алиханов снова разрешил потратить 30 млн на пиар своего правительства
Новый Калининград Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал очередное постановление о выделении 30 млн руб. на материалы "о деятельности государственных органов власти".
Новый Калининград.Ru 11:04
Общество
Кадырова госпитализировали из-за коронавируса
Главу Чечни Рамзана Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.
Sibnet Новости вчера в 10:59
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Хоккей
«Динамо» обменял Марковина и Петунина в «Северсталь» на Луховского
Первого мая "Северсталь" обменяла Марковина и Петунина в "Динамо" на денежную компенсацию.
РИА Новости 11:19
Авто
Kia готовит новый компактный ситикар
Корейский бренд Kia готовит к выходу свой абсолютно новый компактный автомобиль.
Car.ru 12:20
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Подмосковье с 25 мая возобновится продажа автомобилей и жилья
«Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья уже с этого понедельника [25 мая]», — заявил Воробьев.
РБК 11:50
Политика
Волкер придумал, как включить Украину, Грузию и Молдавию в НАТО
Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР так, чтобы альянс мог включить эти государства без объявления войны России.
Взгляд.ру 11:18
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Названы сроки окончания испытаний вакцины от коронавируса в России
Заместитель директора НИИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов сообщил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса нового типа на людях появятся в стране в начале июля.
Парламентская газета 12:10
Хоккей
НХЛ и профсоюз игроков согласуют проект плей-офф с 24 командами
Руководство НХЛ и Ассоциация игроков обсуждают проект проведения остатка сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.
Bookmaker-ratings.ru 02:02
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Общество
Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама
С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.
Интерфакс 11:25
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04