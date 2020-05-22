Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Комитет СФ поддержит принятый Думой закон о праве расторгать договоры аренды без штрафов

ТАСС09:52

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфаксвчера в 09:50

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

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РБК06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости05:27

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъ06:33
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Убийство Шеремета решили свалить на «неустановленных личностей»

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета затягивается, а ключевым фигурантам изменили подозрение.
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Названо число погибших в авиакатастрофе в Пакистане

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Lenta.ru 11:59
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Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

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Ведомости 08:57
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СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

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Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
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Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом

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Политика

Советник Трампа обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу

Россия нарушала Договор по открытому небу, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.
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Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
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Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
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Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
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Общество

Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае

На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
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Алиханов снова разрешил потратить 30 млн на пиар своего правительства

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Общество

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Главу Чечни Рамзана Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.
Sibnet Новости вчера в 10:59
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Игры

Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня

Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
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Хоккей

«Динамо» обменял Марковина и Петунина в «Северсталь» на Луховского

Первого мая "Северсталь" обменяла Марковина и Петунина в "Динамо" на денежную компенсацию.
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Корейский бренд Kia готовит к выходу свой абсолютно новый компактный автомобиль.
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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В Подмосковье с 25 мая возобновится продажа автомобилей и жилья

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РБК 11:50
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Волкер придумал, как включить Украину, Грузию и Молдавию в НАТО

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР так, чтобы альянс мог включить эти государства без объявления войны России.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Названы сроки окончания испытаний вакцины от коронавируса в России

Заместитель директора НИИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов сообщил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса нового типа на людях появятся в стране в начале июля.
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НХЛ и профсоюз игроков согласуют проект плей-офф с 24 командами

Руководство НХЛ и Ассоциация игроков обсуждают проект проведения остатка сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.
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Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
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С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.
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