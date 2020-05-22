Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Шоу-бизнес
Жена Эмина впервые прокомментировала новость о разводе
NewInform вчера в 06:37
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
В России за сутки зафиксировано свыше 9000 случаев коронавируса
В России за сутки специалисты зафиксировали свыше 9000 случаев коронавируса.
Evo-rus.com 04:36
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Здоровье
На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса
Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
Бизнес-новости в Кирове 04:48
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 11:38
Здоровье
В Тбилиси потребовали извинений от министра здравоохранения Армении
Гендиректор Тбилисского Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе потребовал извинений от главы минздрава Армении Арсена Торосяна, который выразил сомнение в официальной статистике заболеваний коронавирусом в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 08:50
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Происшествия
Захватчик банка в Москве задержан во время штурма
Спецназ взял штурмом офис «Альфа-банка» в центре Москвы, в котором неизвестный удерживал заложников, мужчина задержан, сообщает РЕН ТВ.
РИАМО 08:21
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия 11:57
Футбол
Игуаин: «Трудно отказать, когда тебя зовёт „Барселона“ и Месси»
Не хотел бы оказаться на месте Лаутаро Мартинеса прямо сейчас.
Евро-футбол.ру 11:47
Общество
В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
Известия 20 мая в 11:05
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в России
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня вчера в 01:05
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Футбол
Сергей Юран: «Требования Ломакина? Здесь же сразу становится ясно — „Химки“ могут прекратить свое существование»
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал вероятное появление у команды частного инвестора.
Матч ТВ 12:02
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru вчера в 02:12
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
RT на русском 12:21
Происшествия
На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева.
RT на русском 11:08
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13