Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфакс21 мая в 09:50
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