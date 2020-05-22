Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАССвчера в 12:54

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Интерфакс21 мая в 09:50

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газетавчера в 05:40

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РБКвчера в 06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbesвчера в 06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новостивчера в 05:27

Депутаты разрешили малому бизнесу уйти из ТЦ. Госдума приняла закон о расторжении договоров аренды без штрафов

Фонтанка.Рувчера в 06:05
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
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Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
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Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
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Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
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Шоу-бизнес

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Автор турецкого издания Т24 Хакан Аксай заявил, что всё чаще в российских СМИ стали звучать тезисы о некоем перевороте, намечающемся в России.
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