Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Общество
В России за сутки умерли 127 пациентов с подтвержденным коронавирусом
За сутки в России умерли 127 пациентов с коронавирусом, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
iReactor 21 мая в 03:49
Футбол
Погребняк заболел коронавирусом
Советский спорт вчера в 04:15
Общество
Коронавирус подтвержден еще у 38 жителей Коми
В Коми зафиксировано еще 38 случаев инфекции.
КомиОнлайн 03:46
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Авто
В Сети показали изображения нового Genesis GV70
Напомним, что официальная премьера второго кроссовера премиального бренда Genesis GV70 запланирована на октябрь 2020 года.
32CARS.ru вчера в 02:45
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:27
Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в России
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня вчера в 01:05
Политика
Небензя заявил, что Украина сама виновата в потере Крыма
Украине некого винить в потере Крыма, кроме себя, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Народные новости вчера в 02:21
Космос
Найдена одна из древнейших галактик во Вселенной
Если бы газ был холодным с самого начала, его можно было бы распространять вдоль нитей сети в скопления темной материи, наращивая тем самым крупные, охлажденные, упорядоченные дисковые галактики.
Популярная механика 21 мая в 19:10
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Авто
Вопреки укреплению рубля автомобили подорожают
По итогам 2020 года стоимость новых автомобилей на российском рынке возрастет на 15-20%, а укрепление рубля, в лучшем случае, позволит нивелировать убытки, которые автопроизводители понесли на фоне пандемии.
Новые автомобили вчера в 11:30
Политика
Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу
По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Дава вступился за клип «Журавли» с участием Бузовой
Давид Манукян решил заступиться за клип «Журавли», записанный при участии популярной певицы. Клип на песню «Журавли» пара выпустила 9 мая.
Uznayvse.ru вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Политика
Турки описали госпереворот в России: «Трудные времена в Кремле»
Автор турецкого издания Т24 Хакан Аксай заявил, что всё чаще в российских СМИ стали звучать тезисы о некоем перевороте, намечающемся в России.
Царьград 21 мая в 16:50
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Политика
Все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как отмечается в материале, послы стран - членов НАТО "встретились в срочном порядке" для "спасения" международного Договора по открытому небу, из которого США намерены выйти.
РЕН ТВ 00:40
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
Вести.Ru вчера в 01:29
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru 21 мая в 04:25
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09