Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФвчера в 05:35
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Макгрегор назвал лучшего бойца в истории
Lenta.ru 11:13
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Политика
Один человек пострадал при нападении возле офиса Медведчука в Киеве
По меньшей мере один человек пострадал при нападении возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
RT на русском 09:36
Футбол
Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не стал смотреть интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Pravda.Ru вчера в 06:51
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Происшествия
Грузовик врезался в столб высоковольтки в Подмосковье
Грузовой автомобиль врезался в столб высоковольтки на ТПУ «Саларьево» в Московской области.
Телеканал 360° 11:08
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Экономика
Туроператоры объяснили, почему не считают комиссию турагента фактически понесенными расходами
По словам Тараса Демуры, включить агентскую комиссию в ФПР туроператор может, только когда используется классическая агентская схема работы: на счет поставщика поступает вся сумма за проданный тур и уже потом, получив отчет агента, принципал выплачивает ему его вознаграждение.
ТурДом 05:56
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия 10:47
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру 07:16
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:04
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Игры
Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store
Игромания.ру 21 мая в 11:04
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 21 мая в 10:49
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.
RT на русском 02:26