Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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с чего всё началось

Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса: что принято

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Государственная Дума РФвчера в 05:35

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Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbesвчера в 06:05

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъвчера в 06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газетавчера в 05:40

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБКвчера в 06:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАССвчера в 12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новостивчера в 05:27

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфакс21 мая в 09:50
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