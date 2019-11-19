с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Футбол Сан-Марино — Россия 0:5 Сборная России по футболу крупно обыграла Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.

Политика Палата представителей США продлила финансирование правительства Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.

Шоу-бизнес Юрия Соломина госпитализировали Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин доставлен в одну из столичных клиник.

Политика Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.

Политика США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

Политика Согласован проект итогового документа «нормандского саммита» Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.

Происшествия Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.

Общество Госдума обсудит законопроект о винограде и виноделии Госдума 19 ноября рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года во втором чтении.

Путешествия АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.