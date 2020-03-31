Коронавирус
Маяк (г. Сосновый Бор)Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС
Закупки медицинских препаратов могут производить без конкурса у единственного поставщика. В исключительных случаях, в том числе при ЧС, Правительству предоставляется право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.Государственная Дума РФвчера в 03:27
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Госдума РФ одобрила законопроект о праве правительства вводить режим ЧС
ИА Красная Веснавчера в 04:42
Принят в I чтении законопроект о расширении полномочий Правительства РФ
Экономика сегоднявчера в 03:33
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Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь
Правда, из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей.
Наука
Искусственный интеллект смог перевести сигналы из мозга в речь
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам
Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19
Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Экономика
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Общество
Блокировка Москвы и Подмосковья из‑за коронавируса не планируется
Если вы заметили, мы ведём максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Происшествия
В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
Экономика
Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры
31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Футбол
Легионеры «Спартака» покинули Россию
Легионеры московского "Спартака" покинули Россию из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport24.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом
По состоянию на среду, ни одного случая заражения не зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе, передает "Газета. ру" Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии
Здоровье
Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса
Стало известно, что медиков начали увольнять за распространение информации о нехватке оборудования и лекарств.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.