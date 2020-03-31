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с чего всё началось

Закупки медицинских препаратов могут производить без конкурса у единственного поставщика. В исключительных случаях, в том числе при ЧС, Правительству предоставляется право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

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