Коронавирус

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС

Закупки медицинских препаратов могут производить без конкурса у единственного поставщика. В исключительных случаях, в том числе при ЧС, Правительству предоставляется право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
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с чего всё началось

Приняты поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.
Государственная Дума РФвчера в 03:27

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Коронавирус расширил полномочия российского правительства. Обзор

Интерфаксвчера в 14:07

Правительство России получит право вводить ЧС

Рамблервчера в 04:56

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

РИА Новостивчера в 06:03

Регионы смогут устанавливать правила в рамках режимов ЧС и повышенной готовности

ТАССвчера в 08:12

Госдума поддержала особые полномочия кабмина по введению ЧС

Мойка78вчера в 04:50

Госдума РФ одобрила законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

ИА Красная Веснавчера в 04:42

Принят в I чтении законопроект о расширении полномочий Правительства РФ

Экономика сегоднявчера в 03:33
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Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

Российская газета 07:16
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь

Правда, из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей.
Телепрограмма 07:25
Наука

Искусственный интеллект смог перевести сигналы из мозга в речь

Gazeta.SPb вчера в 15:23
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Экономика

Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться.
Известия 13:56
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия 13:46
Экономика

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Коммерсантъ 14:26
Общество

Блокировка Москвы и Подмосковья из‑за коронавируса не планируется

Если вы заметили, мы ведём максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство.
Радио 1 11:17
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo 08:14
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM 12:58
Экономика

Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры

31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
МонаВиста 05:07
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Футбол

Легионеры «Спартака» покинули Россию

Легионеры московского "Спартака" покинули Россию из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 07:15
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

По состоянию на среду, ни одного случая заражения не зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе, передает "Газета. ру" Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.
Известия 09:49
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии

Аргументы и Факты 04:52
Здоровье

Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса

Стало известно, что медиков начали увольнять за распространение информации о нехватке оборудования и лекарств.
Рамблер 11:02
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
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