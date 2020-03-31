Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС. Данное решение было принято на заседании во вторник, 31 марта.
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с чего всё началось
Государственная дума приняла законопроект
, позволяющий правительству вводить на территории страны режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Новая газетавчера в 04:45

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Исаев прокомментировал расширение полномочий правительства в ЧС

Дума ТВ09:52

Совфед утвердил закон о расширении полномочий Правительства РФ

Экономика сегоднявчера в 09:19

СФ одобрил закон о расширении полномочий кабмина, в том числе о его праве вводить режим ЧС

ТАССвчера в 09:06

Совфед одобрил законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

RT на русскомвчера в 08:56

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

РИА Новостивчера в 06:03

Госдума поддержала особые полномочия кабмина по введению ЧС

Мойка78вчера в 04:50

Госдума РФ одобрила законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

ИА Красная Веснавчера в 04:42
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Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Биатлон

Специалисты призвали президента СБР Драчёва уйти в отставку

Целый ряд заслуженных спортсменов и тренеров, функционеров и представителей судейского корпуса призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва покинуть свой пост.
RT на русском 15:10
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк в конце марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба.
Ведомости 14:36
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Фигурное катание

Медведева улетела из Канады в Японию

Sports.ru 11:18
Общество

В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым 14:35
Наука

Химики разобрались в цветной фотографии середины XIX века

Цвета на фотографии середины XIX века объяснили распределением наночастиц серебра и хлорида серебра.
N+1 04:48
Шоу-бизнес

Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Shraibikus News 15:42
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Profinance.ru 12:43
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Армия и оружие

На Украине испытали ракету «Ольха-М»

Киев, 1 апреля 2020, 15:58 — REGNUM На испытаниях ракета «Ольха-М» поразила цель на расстоянии 120 км, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:58
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета 16:36
Шоу-бизнес

Павел Прилучный вернулся к семье

Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Территория новостей 12:24
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас вчера в 04:37
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru 14:23
Финансы

Мир столкнулся с дефицитом долларов

Федрезерв пытается предотвратить кризис ликвидности, к которому вполне может привести безудержное стремление всех обезопасить себя от рисков благодаря американским долларам.
Expert.ru 07:10
Теннис

Теннисный турнир «Уимблдон»-2020 отменили

ИА Красная Весна 11:49
Экономика

За 2019 год чистая прибыль Huawei выросла на 5,6%

По словам Сюя, чистая прибыль Huawei в 2019 году составила 62,7 млрд юаней, при этом 15,3% от общей выручки (131,7 миллиарда юаней) направлены компанией на исследования и разработки.
МонаВиста 08:08
Здоровье

Прощай, украинская медицина!

Итогом станет сокращение финансирования всей медицины в целом, закрытие значительного числа больниц и клиник, массовые увольнения медперсонала.
Украина.ру 11:34
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру 09:27
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Культура

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Клип на новую песню юмориста Семена Слепакова о коронавирусе собрал более двух миллионов просмотров менее чем за сутки с момента публикации на YouTube и возглавил топ трендов русскоязычного сегмента этой платформы.
Ридус 04:09
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Политика

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН вчера в 18:55
Происшествия

В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор

За минувшие сутки двое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно поместили в евпаторийский обсерватор по решению суда.
Российская газета 04:43
Футбол

УЕФА отложил все июньские матчи сборных на неопределенный срок

УЕФА объявил о переносе на неопределенный срок всех запланированных на июнь матчей сборных.
Бомбардир.ру 10:59
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
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