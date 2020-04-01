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Госдума наделила правительство правом вводить режим ЧС
Om1.ru
  • РЕН ТВ2:38
  • Дума ТВ0:44
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«Предлагается наделить правительство (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части», - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.В источнике
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С чего всё начиналось
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Приняты поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.
Государственная Дума РФ вчера в 03:27
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Коронавирус расширил полномочия российского правительства. Обзор

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