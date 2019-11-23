Политика
DixiNewsГосдума решила отправить Украине посылку с унитазами
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование. Мнение парламентария приводит «НСН». Толстой заверил, что на украинских кораблях никто ничего не брал.
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Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Общество
Названа опасность «марсианской» погоды в Москве
18 ноября синоптики предупредили, что в течение недели в Москве не ожидается осадков, будет «пыльно и холодно», как на Марсе.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Фигурное катание
Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно
Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
Происшествия
СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».
Общество
Минздрав назвал новую дату изменения правил медосмотра для водителей
Минздрав России отложил введение новых правил для получения медсправки на водительские права до 1 июля 2020 года.
Политика
Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Авто
Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Кино
Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»
Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Авто
Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
На автосалоне в Гуанчжоу компания Volkswagen представила большой минивэн Viloran, двухобъёмник дебютировал в предсерийном варианте, судя по тонированному остеклению — не готов салон, да и спешить Вилорану не куда, продажи в КНР запланированы на конец второго квартала следующего года, так что время подготовиться у него есть.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Шоу-бизнес
Нельзя столько жрать. Галкин рассказал о пире с Пугачёвой
Шоумен, актёр и телеведущий Максим Галкин рассказал, как прошла его пятница в компании с супругой, певицей Аллой Пугачёвой.
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»
Деятельность компании, которая занимала 443-е место в банковской системе России, приостановлена.
Общество
Ночь в Москве была самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
Политика
В Госдуме нашли причину дедовщины в армии
Политика
«Единая Россия» даст старт избирательной кампании в Госдуму
Экономика
В России стали реже подделывать банковские карты
За 10 месяцев 2019 года количество случаев использования поддельных банковских карт упало на 73%.