Политика
DixiNewsГосдума решила отправить Украине посылку с унитазами
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование. Мнение парламентария приводит «НСН». Толстой заверил, что на украинских кораблях никто ничего не брал.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Политика
МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну
В МИД Швеции сетуют на то, что иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности.
Футбол
Рубин — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Казанский "Рубин" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 17-го тура чемпионата России.
Шоу-бизнес
Бойфренд Евгении Феофилактовой: «Моя предыдущая жена – психбольная сука»
Экономика
Глава Якутии предложил не менять в ДФО тарифы на электроэнергию
Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку сохранить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах ДФО, введенный в 2017 году.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Фигурное катание
Загитова высказалась о тейпах на своей спине
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Политика
Мантуров рассказал о переговорах России и Норвегии о поставках SSJ-100
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Хоккей
«Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение
Знакомство с приложением проходило в рамках презентации Национальной программы подготовки хоккеистов Красная Машина: новые продукты и разделы, где также были представлены теоретические пособия по всем возрастам (6-16 лет) и пособия для вратарей.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Кино
Биографию Майкла Джексона экранизирует продюсер «Богемской рапсодии»
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Матч 17-го тура РПЛ Оренбург Ахмат завершился в пользу грозненского клуба (2:1).
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Киберспорт
Virtus.pro подписала epileptick1d
Вместе с Григоренко в ростер команды также вошел Виталий Save- Мельник — о подписании саппорта организация объявила 30 октября.
Политика
Волгоградская делегация работает на съезде «Единой России»
Волгоградскую область представляет делегация из сенаторов и депутатов Госдумы от региона, руководителей областной законодательной и исполнительной властей, координаторов партийных проектов.
Футбол
Филипп и Шомуродов сыграют с первых минут матча «Динамо» – «Ростов»
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 17-го тура РПЛ.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.