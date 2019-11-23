Политика

DixiNewsDixiNewsГосдума решила отправить Украине посылку с унитазами

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование. Мнение парламентария приводит «НСН». Толстой заверил, что на украинских кораблях никто ничего не брал.
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РИА Новостивчера в 20:36
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