Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование. Мнение парламентария приводит «НСН». Толстой заверил, что на украинских кораблях никто ничего не брал.

Политика МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну В МИД Швеции сетуют на то, что иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности.

Экономика Глава Якутии предложил не менять в ДФО тарифы на электроэнергию Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку сохранить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах ДФО, введенный в 2017 году.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Фигурное катание Загитова высказалась о тейпах на своей спине Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Хоккей «Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение Знакомство с приложением проходило в рамках презентации Национальной программы подготовки хоккеистов Красная Машина: новые продукты и разделы, где также были представлены теоретические пособия по всем возрастам (6-16 лет) и пособия для вратарей.

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Киберспорт Virtus.pro подписала epileptick1d Вместе с Григоренко в ростер команды также вошел Виталий Save- Мельник — о подписании саппорта организация объявила 30 октября.

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Спорт Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.