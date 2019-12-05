с чего всё началось

Госдума приняла решение об увеличении МРОТ на 850 рублей. Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.

Госдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Авто В России перечислили самые популярные марки автомобилей По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).

Общество На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Экономика Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за «грязную» нефть Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за инцидента с поставкой из России загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба".