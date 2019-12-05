Экономика

КлопсКлопсГосдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла решение об увеличении МРОТ на 850 рублей. Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Факты06 декабря в 06:35

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

Государственная Дума РФ05 декабря в 05:25

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
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РБК 09:46
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