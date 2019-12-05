с чего всё началось

Госдума приняла решение об увеличении МРОТ на 850 рублей. Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.

Госдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей

Общество Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Единоборства Бой Поветкина с Хантером завершился вничью Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, прошедший 7 декабря в Эд-Диръии в Саудовской Аравии, завершился вничью.

Наука Cоздана модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения Группа ученых из коллаборации AWAKE CERN при участии специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН создала подробную трехмерную модель поведения пучка электронов во время эксперимента по кильватерному ускорению в плазме.

Политика КНДР больше не обсуждает с США денуклеаризацию На повестке переговоров Северной Кореи с США вопрос ядерного разоружения больше не стоит, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Здоровье На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.

Армия и оружие В Сирии военные России и Турции совершили поездку по ключевой трассе Представители командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М-4 Хасеке - Алеппо от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамера, передает корреспондент РИА Новости.

Технологии Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Авто Автоэксперты назвали главные ошибки в эксплуатации машины зимой Независимые автоэксперты Игорь Моржаретто и Алексей Хресин в интервью iReactor рассказали о главных ошибках во время эксплуатации машины зимой.

Политика В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова, отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Происшествия Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.