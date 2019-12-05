с чего всё началось

Госдума приняла решение об увеличении МРОТ на 850 рублей. Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.

Госдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей

Политика Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Политика Россия ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин Германия является одним из важнейших экономических партнеров России, Москва стремится и далее укреплять двусторонние связи, ценит прагматизм немецких бизнесменов, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

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Происшествия СК предъявил обвинение по делу об утечке данных сотрудников РЖД Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД).

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Общество В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.

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Экономика Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.